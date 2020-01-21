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21 січня • оновлено в 10:03
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Світові ціни на нафту впали і пробили нову позначку

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Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 21 січня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,53 долара за барель, що на 0,5% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,9% – до 58,11 долара за барель. Про це свідчать результати торгів.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

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При цьому ціна російської нафти Urals впала на 1,3% до 60,43 долара за барель

Котирування Urals

Котирування Urals

Maanimo

Таким чином, ціни на сировину еталонних марок знижуються після підйому напередодні, викликаного посиленням напруженості на Близькому Сході.

Зокрема, зростанню вартості сприяло припинення Іраком видобутку на родовищі Аль-Ахдаб на тлі ескалації масових протестів у країні.

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 21 січня, впали в ході азіатських торгів

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 21 січня, впали в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше ціна нафти Brent виросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.

  • Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель.

  • Різке зростання показала й російська нафта Urals, яка подорожчала до 61,38 долара за барель.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
Urals WTI Brent нафта
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