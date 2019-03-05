Світові ціни на нафту відновили падіння: що трапилося

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 5 березня, впали під час азіатських торгів.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures знизилася до 65,38 долара за барель, що на 0,44% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на 0,48% – до 56,32 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Негативом для ринку виступають очікування відновлення видобутку в Організації країн-експортерів нафти, яка раніше мала проблеми з постачанням, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Лівія планує відновити видобуток на найбільшому родовищі нафти аш-Шарара найближчим часом. Розташоване в південній частині країни родовище має виробничі потужності приблизно 300 тис. барелів на добу.

На вартості сировини також позначається нова хвиля побоювань щодо того, що торговельна війна між США і Китаєм сповільнить темпи зростання світової економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки в цілому, а також продовженням збільшення запасів у США.

"Не дивлячись на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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