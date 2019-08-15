Світові ціни на нафту стрімко впали через США

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 15 серпня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 59,12 долара за барель, що на 3,9% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустився на 4,1% – до 54,90 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 2,7% – до 57,18 долара за барель

Котирування Urals впали Maanimo

Сировина дешевшає на побоюваннях настання рецесії у США в середньостроковій перспективі, що негативно позначиться на попиті на паливо.

"Нафта впала після того, як на американському ринку держоблігацій інвестори побачили тривожні сигнали рецесії, а запаси в Штатах, які збільшуються, доповнили негативний фон", – повідомив керуючий партнер VM Markets Стівен Іннз, передає "Інтерфакс".

Зокрема, в ході торгів прибутковість дворічних американських держоблігацій піднімалася вище за прибутковість еталонних 10-річних US Treasuries вперше з 2007 року.

Така ситуація вважається сигналом майбутньої рецесії – вона передувала останні п'ять рецесій в США. Зазвичай така інверсія спостерігається приблизно за півтора року до початку економічного спаду.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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