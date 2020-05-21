Світові ціни на нафту рвонули вгору

У четвер ціни на нафту Brent і WTI на світових ринках рвонули вгору від рівнів, на яких закріпилися в останні кілька діб.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Липневі контракти на сорт Brent з ранку торгуються на рівні 36,2 долара за барель, на піку вони досягали 36,66 долара. Це максимум з 10 березня.

Ціна на нафту Brent Скріншот

Ціна на сорт WTI піднялася до 34,16 долара за барель, на максимумі було 34,36 долара. В останній раз техаська нафта коштувала більше також 10 березня.

Ціна на нафту WTI Скріншот

З початку травня, коли набула чинності угода про обмеження видобутку в форматі ОПЕК+, ціни виросли більш ніж на третину.

За даними Reuters, ціни на нафту зростають у четвер, оскільки несподіване скорочення запасів у США минулого тижня і зниження виробництва найбільшими видобувними країнами послабили побоювання з приводу надлишку пропозиції.

Разом з тим побоювання про глобальну рецесію, викликану епідемією коронавірусу, обмежують зростання нафтових котирувань.

Brent зростає другу сесію поспіль, а підйом котирувань WTI триває вже шостий день торгів поспіль.

Запаси нафти в США знизилися на 5 мільйонів барелів за тиждень, що завершився 15 травня, хоча опитані аналітики очікували зростання на 1,2 мільйона барелів. Тим часом запаси на терміналі в Кушингу впали на 5,6 мільйона барелів.

Підтримку цінам також надають дані про відвантаження нафти, що вказують на те, що країни ОПЕК+ дотримуються домовленостей про зниження видобутку на 9,7 мільйона барелів на добу.

"Якщо не буде сюрпризів в плані другої або третьої хвилі вірусної атаки, а ключові члени ОПЕК+, зокрема Саудівська Аравія, поглиблять скорочення, ми очікуємо, що поступове відновлення продовжиться в другому півріччі", – сказав Віктор Шам з IHS Markit.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня світові ціни на нафту вперше за довгий час подолали позначку в $36 за барель. Вартість марки Brent з поставкою в липні в середу, 20 травня, піднялася до $36,05.

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