Світові ціни на нафту різко зросли: сировина РФ подешевшала

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 23 липня, виросли в ході азіатських торгів на тлі збереження напруженості на Близькому Сході.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 63,35 долара за барель, що на 1,4% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,9% – до 56,30 долара за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals знизилася на 0,1% до 60,31 долара за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

Зростання вартості нафти відбулося на тлі повідомлень про затримання в Ірані нафтового танкера. Зокрема, напередодні Корпус вартових ісламської революції (державна військово-політична формація) захопив у Перській затоці нафтовий танкер.

В уряді Ірану заявили, що танкер займався контрабандою нафти і перевозив іранські нафтопродукти закордонним покупцям (яким саме, не вказується).

"Нафтовий ринок на взводі, трейдери уважно стежать за всіма заголовками. Ризик перебоїв в поставках нафти на світовий ринок збільшується, проте сумніви щодо зростання попиту обмежують підйом цін", – повідомив аналітик по сировинному сектору Australia & New Zealand Banking Group в Сіднеї Деніел Хайнс, передає "Інтерфакс".

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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