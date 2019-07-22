Світові ціни на нафту різко підскочили: що трапилося

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 22 липня, виросли у ході азіатських торгів на тлі збереження напруженості на Близькому Сході.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 63,47 долара за барель, що на 1,6% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,2% – до 56,39 долара за барель.

Котирування Brent виросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,3% до 60,08 долара за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

Зростання вартості нафти відбулося на тлі повідомлень про затримання в Ірані нафтового танкера. Зокрема, напередодні Корпус вартових ісламської революції (державна військово-політична формація) захопив у Перській затоці нафтовий танкер.

В уряді Ірану заявили, що танкер займався контрабандою нафти і перевозив іранські нафтопродукти закордонним покупцям (яким саме, не вказується).

"Нафта перебувала під тиском у зв'язку з побоюваннями, що попит буде скорочуватися. Тепер фокус уваги знову зміщується на геополітичні ризики і потенційні проблеми з поставками, що буде підтримувати ціни на нафту протягом деякого часу", – повідомив аналітик по сировинному сектору Samsung Futures Inc у Сеулі Кім Кванграе, передає "Інтерфакс".

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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