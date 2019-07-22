Світові ціни на нафту різко підскочили: що трапилося

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 22 липня, виросли у ході азіатських торгів на тлі збереження напруженості на Близькому Сході.
Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 63,47 долара за барель, що на 1,6% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,2% – до 56,39 долара за барель.
Котирування Brent виросли
ICE Futures
Котирування WTI зросли
ICE Futures
При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,3% до 60,08 долара за барель.
Котирування Urals зросли
Maanimo
Зростання вартості нафти відбулося на тлі повідомлень про затримання в Ірані нафтового танкера. Зокрема, напередодні Корпус вартових ісламської революції (державна військово-політична формація) захопив у Перській затоці нафтовий танкер.
В уряді Ірану заявили, що танкер займався контрабандою нафти і перевозив іранські нафтопродукти закордонним покупцям (яким саме, не вказується).
"Нафта перебувала під тиском у зв'язку з побоюваннями, що попит буде скорочуватися. Тепер фокус уваги знову зміщується на геополітичні ризики і потенційні проблеми з поставками, що буде підтримувати ціни на нафту протягом деякого часу", – повідомив аналітик по сировинному сектору Samsung Futures Inc у Сеулі Кім Кванграе, передає "Інтерфакс".
Ціни на нафту виросли
Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.
Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".