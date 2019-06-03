Світові ціни на нафту різко знизилися через Трампа: що трапилося

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 3 червня, в ході азійських торгів знизилися після заяв президента США Дональда Трампа про торговельну війну з Мексикою.

Зокрема вартість липневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures впала до 61,23 долара за барель, що на 1,2% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 0,9% — до 53,01 долара за барель.

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Котирування Brent знизилися ICE Futures

Котирування WTI знизилися ICE Futures

Тиск на ринок здійснило рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм, повідомляє "Інтерфакс".

Зокрема трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять з Мексики.

"Нафтовий ринок дуже чутливий до ризиків на тлі ескалації побоювань уповільнення глобального економічного зростання. Спад на ринку має нагадати всім, наскільки крихким є ринкова рівновага", — заявив керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Ціни на нафту знизилися

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому у Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, очевидно, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори й ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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