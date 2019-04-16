Світові ціни на нафту раптово впали: названо причини

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 16 квітня, у ході азійських торгів знизилися на тлі зростання очікувань збільшення видобутку у Сполучених Штатах.

Зокрема вартість червневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася до 71,10 долара за барель, що на 0,11% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,01% — до 63,35 долара за барель.

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Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Видобуток нафти в США минулого тижня залишився на рекордно високому рівні — 12,2 млн барелів на добу, повідомляє "Інтерфакс".

"Оскільки очікується, що видобуток нафти в США продовжить зростати, запаси нафти в країні також збільшуватимуться", — заявив аналітик по сировинному сектору Rakuten Securities Inc. у Токіо Сатору Йосіда.

"Водночас незаплановані втрати експорту, зокрема з Ірану і Венесуели, продовжать підтримувати зростання цін на нафту", — додав він.

З початку 2019 року нафта Brent подорожчала приблизно на 32%, а WTI — на 40% на тлі обмеження видобутку країнами ОПЕК+.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом, а також продовженням збільшення запасів у США.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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