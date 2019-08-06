Світові ціни на нафту пробили психологічну позначку: названо причини

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 6 серпня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,20 долара за барель, що на 0,7% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,8% – до 55,14 долара за барель.

Котирування Brent виросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 1,1% до 61,97 долара за барель

Котирування Urals впали Maanimo

Котирування нафти пішли вгору після обвалу, який був викликаний побоюваннями, що США введуть нові мита на китайський імпорт, а Китай вживатиме заходів з використанням курсу юаня у якості інструменту в торговельній війні.

За словами експертів, ризики ескалації торговельної війни як і раніше високі. У зв'язку з цим більшість економістів песимістично оцінюють перспективи нафтового ринку, передає "Інтерфакс".

"Якщо Китай вирішить у відповідь на дії США проігнорувати американські санкції проти Ірану і почати закуповувати нафту в країні, ціни можуть впасти на 15-20 доларів за барель", – резюмував керуючий партнер VM Markets Стівен Іннз.

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок також чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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