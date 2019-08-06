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Світові ціни на нафту пробили психологічну позначку: названо причини

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Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 6 серпня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,20 долара за барель, що на 0,7% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,8% – до 55,14 долара за барель.

Новини
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Котирування Brent виросли

Котирування Brent виросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 1,1% до 61,97 долара за барель

Котирування Urals впали

Котирування Urals впали

Maanimo

Котирування нафти пішли вгору після обвалу, який був викликаний побоюваннями, що США введуть нові мита на китайський імпорт, а Китай вживатиме заходів з використанням курсу юаня у якості інструменту в торговельній війні.

За словами експертів, ризики ескалації торговельної війни як і раніше високі. У зв'язку з цим більшість економістів песимістично оцінюють перспективи нафтового ринку, передає "Інтерфакс".

"Якщо Китай вирішить у відповідь на дії США проігнорувати американські санкції проти Ірану і почати закуповувати нафту в країні, ціни можуть впасти на 15-20 доларів за барель", – резюмував керуючий партнер VM Markets Стівен Іннз.

Ціни на нафту виросли

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок також чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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an and
an and
Кто бы не воевал в торговле с США в мире, а хуже жить от этого всегда будут только россияне! Ну не смешно?) А американцы год от года только богаче становятся! Кто виноват? Правильно - Власть и её внешняя политика? Где она успешна? Ну точно не в России! Так где величие то, где империя? С кем состязаетесь? Сейчас приведут в пример Украину и сразу есть ответ: вот только с кем сегодня может состязаться Россия, т.к. даже в Польше ВВП на душу населения значительно выше, чем в России. Вот почему в Кремле так важна Украина и от нее никак не отдохнёшь по всем росСМИ!
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