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10 вересня • оновлено в 22:45
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Світові ціни на нафту пробили новий максимум: що трапилося

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Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 10 вересня, зросли в ході азіатських торгів до максимальних позначок з початку серпня.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 63,07 долара за барель, що на 2,2% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 2,7% – до 58,12 долара за барель.

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Котирування Brent виросли

Котирування Brent виросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,1% до 57,93 долара за барель.

Котирування Urals зросли

Котирування Urals зросли

Maanimo

Сировина дорожчає на тлі обіцянки нового міністра енергетики Саудівської Аравії Абделя Азіз бен Сальман Аль Сауда про намір продовжувати політику щодо обмеження видобутку нафти, повідомляє "Прайм".

"Оголошення про зміну голови міністерства нафти Саудівської Аравії супроводжувалося переконливими припущеннями про те, що скорочення виробництва триватиме до тих пір, поки ринок не досягне балансу", – зазначив президент Ritterbusch and Associates Джим Ріттербуш.

Ціни на нафту виросли

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину в серпні досяг 10%. Падіння вартості нафти було викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
Brent WTI Urals
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