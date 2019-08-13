Світові ціни на нафту прискорили падіння: що відбувається

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 13 серпня, впали в ході азіатських торгів після обвалу до мінімальних позначок з початку року.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 58,25 долара за барель, що на 0,6% нижче рівня закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустився на 0,5% – до 54,66 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 0,3% до 55,85 долара за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

"Трейдери намагаються протиставити сигнали ослаблення попиту очікуванням скорочення поставок нафти на світовий ринок в умовах скорочення видобутку країнами ОПЕК+, а також зниження видобутку і експорту Іраном і Венесуелою", – відзначають експерти MarketWatch, передає "Інтерфакс".

"Ціни на нафту, що знизилися приблизно на 15% за останній місяць і досягли семимісячних мінімумів минулого тижня, стабілізувалися, хоча тимчасово", – йдеться в огляді аналітиків Tradition Energy.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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