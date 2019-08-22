Світові ціни на нафту помітно впали: стали відомі причини

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 22 серпня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,12 долара за барель, що на 0,3% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,2% – до 55,55 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,3% до 56,89 долара за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

Увага трейдерів зміщується від запасів сировини в США до перспектив нарощування стимулів світовими Центробанками.

На думку інвесторів, це могло б сприяти пожвавленню глобального економічного зростання і підтримати попит на нафту, повідомляє "Інтерфакс".

Зокрема, у Джексон-Хоул стартує щорічний симпозіум Федеральної резервної системи, на якому зберуться представники найбільших світових Центробанків.

Тут заплановано виступ голови ФРС США Джерома Пауелла, і трейдери чекають від нього сигналів щодо подальшої політики американського ЦБ.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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