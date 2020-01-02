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2 січня • оновлено в 11:59
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Світові ціни на нафту помітно підскочили

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Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 2 січня, виросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,35 долара за барель, що на 0,6% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,4% – до 61,30 долара за барель.

Котирування Brent виросли

Котирування Brent виросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

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При цьому ціна російської нафти Urals піднялася на 0,5% до 59,33 долара за барель.

Ціна нафти Urals зросла

Ціна нафти Urals зросла

Maanimo

Світові ціни на нафту і курс гривні – головні фактори, які впливають на вартість бензину і дизельного палива. Це пов'язано з тим, що Україна імпортує близько 80% нафтопродуктів.

Ціни на нафту еталонних марок в четвер, 2 січня, виросли в ході азіатських торгів

Ціни на нафту еталонних марок в четвер, 2 січня, виросли в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
Urals WTI Brent
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