Світові ціни на нафту подолали річний максимум

Ціни на нафту еталонної марки Brent у середу, 27 березня, у ході азійських торгів зросли до максимуму 2019 року. Новий рекорд був встановлений на тлі заяви Росії про намір дотримуватися домовленостей про скорочення видобутку в рамках ОПЕК+.

Зокрема вартість травневих ф'ючерсів на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 68,27 долара за барель, що на 0,44% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,08% — до 59,89 долара за барель.

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Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

"Всі чекають, що ОПЕК буде дотримуватися мети скорочення видобутку в 1,2 млн барелів на добу доти, доки баланс на ринку не буде відновлений", — заявив старший аналітик TD Securities Барт Мелек, передає "Інтерфакс".

"Ми, ймовірно, побачимо подальшу консолідацію і торгівлю "в боковику" на якийсь час, а то й виникнуть побоювання щодо обсягів світового попиту, особливо з таких місць, як Китай та інші економіки emerging market", — зазначив аналітик Forex.com Фавад Разакзада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршенням перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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