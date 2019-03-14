|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Світові ціни на нафту побили рекорд у 2019 році

2.4тЧитати матеріал російською

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 14 березня, у ході азіатських торгів виросли четверту сесію поспіль і досягли максимальних позначок за останні чотири місяці.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла до 67,71 долара за барель, що на 0,2% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,2% – до 58,37 долара за барель.

Новини
Нафта по $30: розкрито план США щодо руйнування економіки Росії

Таким чином, з початку тижня Brent подорожчала на 2 долари за барель, а WTI – на 2,37 долара за барель.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

Зростання вартості нафти еталонних марок викликане несподіваним скороченням товарних запасів палива в Сполучених Штатах і очікуваннями можливого продовження угоди ОПЕК, повідомляє "Інтерфакс".

Зокрема, товарні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 3,86 млн барелів. Одночасно з цим запаси бензину впали на 4,62 млн барелів замість очікуваного скорочення на 3 млн барелів.

Світові ціни на нафту побили рекорд у 2019 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом, а також продовженням збільшення запасів у США.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Тег
Організація експортерів нафти (ОПЕК)
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Батурин Юрий
Батурин Юрий
Хохлы, зрада опять? Рашка не развалится?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки