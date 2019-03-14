Світові ціни на нафту побили рекорд у 2019 році

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 14 березня, у ході азіатських торгів виросли четверту сесію поспіль і досягли максимальних позначок за останні чотири місяці.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла до 67,71 долара за барель, що на 0,2% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,2% – до 58,37 долара за барель.

Таким чином, з початку тижня Brent подорожчала на 2 долари за барель, а WTI – на 2,37 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Зростання вартості нафти еталонних марок викликане несподіваним скороченням товарних запасів палива в Сполучених Штатах і очікуваннями можливого продовження угоди ОПЕК, повідомляє "Інтерфакс".

Зокрема, товарні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 3,86 млн барелів. Одночасно з цим запаси бензину впали на 4,62 млн барелів замість очікуваного скорочення на 3 млн барелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом, а також продовженням збільшення запасів у США.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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