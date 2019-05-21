Світові ціни на нафту пішли вгору

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 21 травня, в ході азійських торгів виросли.

Зокрема вартість липневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 72,20 долара за барель, що на 0,3% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,4% — до 63,03 долара за барель.

Котирування WTI зросли ICE Futures

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Ціни на нафту зросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг дна і, очевидно, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори і ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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