Світові ціни на нафту підскочили після рекордного обвалу

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 8 серпня, зросли в ході азіатських торгів після падіння до мінімальних позначок з початку року.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 57,92 долара за барель, що на 1,7% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,6% – до 52,73 долара за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 1,7% до 57,94 долара за барель

Котирування Urals впали Maanimo

Обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%. При цьому лише за попередню добу Brent подешевшала більш ніж на 5%, а WTI – на 4%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм, повідомляє "Інтерфакс".

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

Додатковим негативним фактором для нафтового ринку напередодні стали дані міністерства енергетики США, що вказали на зростання запасів палива в країні.

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок також чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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