Головна Новини
20 вересня • оновлено в 09:54
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Світові ціни на нафту підскочили: названі причини

442 Читати матеріал російською

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 20 вересня, зросли в ході азіатських торгів після різкого обвалу.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,75 долара за барель, що на 1,8% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,2% – до 58,22 долара за барель.

Новини
"Влаштує і $40": у Росії несподівано розкрили безпечну ціну на нафту
Котирування Brent зросли

Котирування Brent зросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,5% до 61,19 долара за барель.

Котирування Urals зросли

Котирування Urals зросли

Maanimo

Ціни на нафту продовжують підвищуватися, оскільки ринок побоюється можливого дефіциту поставок на глобальному ринку в короткостроковій перспективі в зв'язку з посиленням геополітичної напруженості на Близькому Сході, передає "Інтерфакс".

Зокрема Сполучені Штати і Саудівська Аравія, які повідомили про докази причетності Ірану до атак на саудівські нафтові об'єкти, загрожують вжити заходів у відповідь.

Водночас Міністерство закордонних справ Ірану попередило, що будь-які удари по країні приведуть до "тотальної війни".

Ціни на нафту впали

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

  • Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.

  • Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.

  • Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктів.

  • Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

  • У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту початку торгів у 1988 році.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
нафта Brent WTI
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel