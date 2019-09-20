Світові ціни на нафту підскочили: названі причини

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 20 вересня, зросли в ході азіатських торгів після різкого обвалу.
Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,75 долара за барель, що на 1,8% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,2% – до 58,22 долара за барель.
Котирування Brent зросли
ICE Futures
Котирування WTI зросли
ICE Futures
При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,5% до 61,19 долара за барель.
Котирування Urals зросли
Maanimo
Ціни на нафту продовжують підвищуватися, оскільки ринок побоюється можливого дефіциту поставок на глобальному ринку в короткостроковій перспективі в зв'язку з посиленням геополітичної напруженості на Близькому Сході, передає "Інтерфакс".
Зокрема Сполучені Штати і Саудівська Аравія, які повідомили про докази причетності Ірану до атак на саудівські нафтові об'єкти, загрожують вжити заходів у відповідь.
Водночас Міністерство закордонних справ Ірану попередило, що будь-які удари по країні приведуть до "тотальної війни".
Ціни на нафту впали
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.
Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.
Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.
Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктів.
Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.
У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту початку торгів у 1988 році.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".