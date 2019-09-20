Світові ціни на нафту підскочили: названі причини

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 20 вересня, зросли в ході азіатських торгів після різкого обвалу.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,75 долара за барель, що на 1,8% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,2% – до 58,22 долара за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,5% до 61,19 долара за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

Ціни на нафту продовжують підвищуватися, оскільки ринок побоюється можливого дефіциту поставок на глобальному ринку в короткостроковій перспективі в зв'язку з посиленням геополітичної напруженості на Близькому Сході, передає "Інтерфакс".

Зокрема Сполучені Штати і Саудівська Аравія, які повідомили про докази причетності Ірану до атак на саудівські нафтові об'єкти, загрожують вжити заходів у відповідь.

Водночас Міністерство закордонних справ Ірану попередило, що будь-які удари по країні приведуть до "тотальної війни".

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.

Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.

Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктів.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту початку торгів у 1988 році.

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