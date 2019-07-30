Світові ціни на нафту підскочили через Трампа

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 30 липня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,25 долара за барель, що на 0,9% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,8% – до 57,34 долара за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals піднялася на 1,7% до 62,90 долара за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

Вартість нафти зростає на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США вперше більш ніж за десять років знизить процентні ставки, повідомляє Investing.com.

У свою чергу це підтримає економічне зростання і попит на паливо найбільшого в світі споживача нафти.

При цьому американський президент Дональд Трамп сказав, що невеликого зниження процентної ставки буде недостатньо, посиливши тиск на центральний банк.

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок також чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!