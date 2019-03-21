Світові ціни на нафту оновили максимуми 2019 року

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 21 березня, у ході азійських торгів виросли і оновили максимуми 2019 року.

Зростання вартості сировини відбулося на тлі зниження рівня пропозиції на ринку за рахунок скорочення видобутку на чолі з ОПЕК і санкцій Сполучених Штатів проти Ірану та Венесуели, передає Reuters.

Зокрема вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures виросла до 68,60 долара за барель, що на 0,15% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,07% — до 60,19 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

"Венесуельський експорт у США остаточно вичерпався, після того як раніше в цьому році американська адміністрація ввела проти нього санкції", — повідомили аналітики банку ANZ.

При цьому Білий дім хоче скоротити експорт нафти Ірану приблизно на 20% до менше ніж 1 млн барелів на добу, починаючи з травня, зажадавши від країн-імпортерів обмежити купівлю, щоб уникнути потрапляння під санкції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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