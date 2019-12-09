Світові ціни на нафту обвалилися після різкого стрибка

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 9 грудня, впали в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,20 доларів за барель, що на 0,3% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,5% – до 58,94 доларів за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

Крім того, ціна російської нафти Urals впала на 0,3% до 60,03 доларів за барель.

Ціна нафти Urals впала Maanimo

Котирування нафти знижуються після значного зростання на тлі рішення країн ОПЕК+ обмежити видобуток. Зокрема, організація повідомила про скорочення видобутку нафти з 1 січня 2020 року на 500 тис. барелів на добу (б/д) на додаток до вже чинного обмеження на 1,2 млн б/д, передає "Інтерфакс".

Саудівська Аравія взяла на себе зобов'язання стримувати свій нафтовидобуток понад збільшену квоту ще на 400 тис. барелів на добу. Нові обмеження будуть діяти до кінця березня 2020 року. Учасники ОПЕК+ домовилися 5 і 6 березня обговорити, чи варто їх продовжувати.

"Той факт, що ОПЕК+ призначила засідання на березень, показує, що Саудівська Аравія не впевнена в тому, що нафтовидобувні країни будуть обмежувати видобуток у повній відповідності з домовленостями, і хоче мати можливість вплинути на них, якщо вони не виконають свої зобов'язання", – резюмував аналітик WTRG Economics Джеймс Вільямс.

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 9 грудня, впали в процесі азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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