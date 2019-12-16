Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 16 грудня, впали в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 65,00 доларів за барель, що на 0,3% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,4% – до 59,89 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

Крім того, ціна російської нафти Urals впала на 0,3% до 58,47 долара за барель.

Ціна нафти Urals впала Maanimo

Котирування нафти знижуються після стрибка в минулу п'ятницю, оскільки трейдери оцінюють проміжну торговельну угоду між США і Китаєм, передає "Інтерфакс".

Зокрема, американський лідер Дональд Трамп оголосив, що влада не буде запроваджувати додаткові мита на китайські товари з 15 грудня, оскільки сторони погодили першу фазу торгової угоди.

"Нестача деталей щодо укладеної угоди може чинити тиск на нафтовий ринок на цьому тижні. Проте, тенденція до підйому цін на нафту, що спостерігається з початку жовтня, ймовірно, збережеться, оскільки настрій трейдерів суттєво покращився", – заявив економіст Oversea-Chinese Banking Corp. у Сінгапурі Хоуі Лі.

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 16 грудня, впали в процесі азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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