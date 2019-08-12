Світові ціни на нафту обвалилися через торговельну війну Трампа

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 12 серпня, впали в ході азіатських торгів після обвалу до мінімальних позначок з початку року.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 58,27 долара за барель, що на 0,4% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустився на 0,6% – до 54,19 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,2% до 56,84 долара за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

Нафта дешевшає на побоюваннях, що тривала торговельна війна США і Китаю погано позначиться на світовому попиті на паливо, повідомляє "Інтерфакс".

Зокрема, американський президент Дональд Трамп допустив, що черговий раунд переговорів у вересені щодо взаємної торгівлі може не відбутися.

Крім того, він не виключив введення нових мит на китайський імпорт, після цього Народний банк Китаю знизив довідковий курс юаня до мінімуму за 11 років.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

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