Світові ціни на нафту обвалилися через епідемію у Китаї

Ціни на нафту еталонних марок уу середу, 22 січня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,30 долара за барель, що на 0,5% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,6% – до 58,05 долара за барель. Про це свідчать результати торгів.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,4% до 59,36 долара за барель.

Котирування Urals Maanimo

Ціни на нафту опускаються на побоюваннях скорочення попиту в разі поширення епідемії коронавірусу.

Зокрема, експерти Goldman Sachs відзначили, що масштабне поширення епідемії, як і у випадку атипової пневмонії у 2003 році, може привести до зниження ціни бареля нафти на 3 долари.

Нагадаємо, у Китаї підтвердили 291 випадок інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019 nCoV. Вірус передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей стався ще в кінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість тих, що заразилися.

Ціни на нафту еталонних марок в середу, 22 січня, впали в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше ціна нафти Brent виросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель.

Різке зростання показала й російська нафта Urals, яка подорожчала до 61,38 долара за барель.

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