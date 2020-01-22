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22 січня • оновлено в 11:58
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Світові ціни на нафту обвалилися через епідемію у Китаї

1.9т
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Ціни на нафту еталонних марок уу середу, 22 січня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,30 долара за барель, що на 0,5% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,6% – до 58,05 долара за барель. Про це свідчать результати торгів.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

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При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,4% до 59,36 долара за барель.

Котирування Urals

Котирування Urals

Maanimo

Ціни на нафту опускаються на побоюваннях скорочення попиту в разі поширення епідемії коронавірусу.

Зокрема, експерти Goldman Sachs відзначили, що масштабне поширення епідемії, як і у випадку атипової пневмонії у 2003 році, може привести до зниження ціни бареля нафти на 3 долари.

Нагадаємо, у Китаї підтвердили 291 випадок інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019 nCoV. Вірус передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей стався ще в кінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість тих, що заразилися.

Ціни на нафту еталонних марок в середу, 22 січня, впали в ході азіатських торгів

Ціни на нафту еталонних марок в середу, 22 січня, впали в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше ціна нафти Brent виросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.

  • Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель.

  • Різке зростання показала й російська нафта Urals, яка подорожчала до 61,38 долара за барель.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Світові ціни на нафту Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Україна
Теги
Urals WTI Brent
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