Світові інвестори втратили інтерес до економіки Росії

Центральний банк Росії повідомив, що власниками більшої частини російських державних єврооблігацій, номінованих у євро, стали росіяни.

Це суперечить твердженнями Міністерства фінансів РФ про зацікавленість іноземців у російському державному борзі, повідомляє РБК.

Зокрема, станом на 1 січня 2019 року, нерезиденти володіли державними облігаціями в євро на суму 324 мільйони з усього обсягу боргу в цій валюті в 1,75 мільярда.

На даний момент за весь час Мінфіном було розміщено лише два випуски єврооблігацій у євро.

Останній випуск припав на кінець листопада-початок грудня 2018 року. Тоді були розміщені папери на 1 мільярд євро.

При цьому в Міністерстві фінансів РФ відзначали, що переважну більшість паперів – 76% – скупили іноземці, продемонструвавши "високий рівень довіри" до російської економіки.

Однак, як показує нинішня статистика, менше ніж за місяць велика частина паперів була ними розпродана, що призвело до падіння їх ціни і зростання прибутковості.

Власниками більшої частини державних єврооблігацій стали росіяни

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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