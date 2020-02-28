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28 лютого • оновлено в 11:32
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Світові фондові ринки обвалилися через коронавірус

2.1т
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На світових фондових ринках масово обвалилися акції через спалах епідемії коронавірусу.

Інвестори побоюються, що вплив вірусу на економіку може бути занадто сильним, тому виводять кошти в найбільш безпечні активи. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, індекс MSCI World, в розрахунок якого входять акції 1644 компаній з усього світу, впав на рекордні 9,3% всього за один тиждень.

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Нафта пробила рекордний мінімум через епідемію коронавірусу

Останній раз подібне падіння відбулося у пік світової фінансової кризи в 2008 році.

Водночас один з найбільш показових фондових індексів, S&P500, в який входять 500 найбільших компаній США, впав на 4,4%.

Обвал спостерігається на фондових ринках США, Європи та Азії.

"Нам навіть не потрібно чекати економічних даних, щоб побачити, наскільки сильно постраждає економіка. Продажі авіакомпаній і готелів вже впали вдвічі або близько того", – повідомив старший економіст Nomura Securities Томоаки Сісідо.

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Епідемія коронавірусу вдарила по головній економіці Європи

Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.

У лютому попит у Китаї може впасти приблизно на 3,4 млн б/д, тоді як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.

Інвестори побоюються, що вплив вірусу на економіку може бути занадто сильним

Інвестори побоюються, що вплив вірусу на економіку може бути занадто сильним

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

  • Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

  • У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

  • Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Фондовий ринок Коронавірус
Місце
Україна
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