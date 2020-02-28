Світові фондові ринки обвалилися через коронавірус

На світових фондових ринках масово обвалилися акції через спалах епідемії коронавірусу.

Інвестори побоюються, що вплив вірусу на економіку може бути занадто сильним, тому виводять кошти в найбільш безпечні активи. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, індекс MSCI World, в розрахунок якого входять акції 1644 компаній з усього світу, впав на рекордні 9,3% всього за один тиждень.

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Останній раз подібне падіння відбулося у пік світової фінансової кризи в 2008 році.

Водночас один з найбільш показових фондових індексів, S&P500, в який входять 500 найбільших компаній США, впав на 4,4%.

Обвал спостерігається на фондових ринках США, Європи та Азії.

"Нам навіть не потрібно чекати економічних даних, щоб побачити, наскільки сильно постраждає економіка. Продажі авіакомпаній і готелів вже впали вдвічі або близько того", – повідомив старший економіст Nomura Securities Томоаки Сісідо.

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Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.

У лютому попит у Китаї може впасти приблизно на 3,4 млн б/д, тоді як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.

Інвестори побоюються, що вплив вірусу на економіку може бути занадто сильним

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

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