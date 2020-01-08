Світові авіакомпанії вирішили літати в обхід Ірану після трагедії з літаком МАУ

Федеральне управління цивільної авіації США заборонило польоти над територією Ірану, Іраку, Перської та Оманської заток.

Одночасно з цим інші авіакомпанії також почали міняти маршрути своїх рейсів над цими територіями. Про це свідчать дані сервісу Flightradar, який дозволяє у реальному часі спостерігати за положенням повітряних суден.

Зокрема, рейси Emirates з Дубаї у Нью Йорк (EK201 і EK205), які виконували рейси над Іраном, вже летять через Саудівську Аравію.

British Airways також пустила рейси, минаючи простір Ірану. Рейс BA157 з Лондона в Кувейт тримається території Саудівської Аравії.

Перенаправляє свої рейси в обхід території Ірану, Іраку, Перської та Оманської заток вирішили і в Air France.

"Air France, як тільки стало відомо про авіаудари вирішила призупинити всі польоти в повітряному просторі Ірану і Іраку. Йдеться про міру обережності", – заявив представник компанії.

Пізніше Lufthansa повідомила, що припинила польоти над Іраном і Іраком.

"На даний час ми не літаємо над Іраном і Іраком. Безпека наших пасажирів і співробітників є пріоритетом", – йдеться у заяві німецької авіакомпанії.

Федеральне управління цивільної авіації США заборонило польоти над територією Ірану, Іраку, Перської та Оманської заток

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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