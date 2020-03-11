Світова нафта злетіла в ціні через США

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 11 березня, виросли в ході азійських торгів після рекордного обвалу з початку цього тижня.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 38,02 долара за барель, що на 2,1% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,7% – до 34,94 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 2,4% – до 32,99 долара за барель

Котирування Urals Maanimo

Ціни на нафту ростуть в очікуванні стимулюючих заходів щодо підтримки економіки Сполучених Штатів і зниження податкового навантаження на громадян.

Однак на настрої учасників ринку впливає невизначеність, пов'язана з термінами і масштабами цих заходів.

Ціни на нафту ростуть в очікуванні стимулюючих заходів з підтримки економіки Сполучених Штатів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!