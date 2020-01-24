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24 січня • оновлено в 11:08
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Світова нафта пришвидшила обвал через поширення епідемії в Китаї

2.9т
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Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 25 січня, впали в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 62,29 долара за барель, що на 1,5% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 1,8% – до 55,82 долара за барель.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

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Крім того, ціна російської нафти Urals впала на 1,1% – до 58,22 долара за барель.

Котирування Urals

Котирування Urals

Maanimo

Сировина дешевшає на побоюваннях, що поширення уханьского коронавірусу зумовить скорочення попиту на ринку, де й без того спостерігається надлишок пропозиції.

Зокрема, спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

У Китаї підтвердили 291 випадок інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Збудник передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 25 січня, впали в процесі азіатських торгів

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 25 січня, впали в процесі азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше ціна нафти Brent виросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.

  • Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель.

  • Різке зростання показала й російська нафта Urals, яка подорожчала до 61,38 долара за барель.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Світові ціни на нафту Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
Теги
Urals Brent WTI
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Скоро будет по 20 дол! Украина переможе Россию! Ждите, ждуны!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
ОБВАЛ на 1-2%???? Да вы шо????? Никогда такого не было и вот опять!
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