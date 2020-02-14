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14 лютого • оновлено в 10:39
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Світова нафта підскочила в ціні, незважаючи на епідемію коронавірусу

1.1т
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Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 14 лютого, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 56,34 долара за барель, що на 1% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,6% – до 51,45 долара за барель.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

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При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,3% – до 53,00 долара за барель.

Котирування Urals

Котирування Urals

Maanimo

Вартість сировини зростає на очікуваннях рішень ОПЕК+ по скороченню видобутку. Це нівелює негатив від новин про зростання кількості хворих на коронавірус нового типу в Китаї

Також на котирування тиснуть побоювання про зменшення попиту на паливо в таких галузях, як авіаційна.

Ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю, 14 лютого, зросли в ході азіатських торгів

Ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю, 14 лютого, зросли в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

  • Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

  • У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

  • Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

  • Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
Urals WTI Brent
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