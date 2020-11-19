Світова нафтова угода опинилася під загрозою через Росію – Bloomberg

Об'єднані Арабські Емірати пригрозили вийти з нафтової угоди ОПЕК+ через зростання напруженості у відносинах із Саудівською Аравією і Росією.

Цей крок незвичайний, оскільки тривалий час ОАЕ уникали публічних конфліктів, вважаючи за краще вирішувати суперечки тихо за зачиненими дверима. Про це пише Bloomberg.

"Незрозуміло, чи є попередження маневром, спрямованим на примус до переговорів про рівні видобутку з лідерами ОПЕК+, Саудівською Аравією і Росією, або являє собою справжню політичну дискусію", – йдеться в повідомленні.

За словами експертів, будь-яке рішення про вихід з ОПЕК потребує схвалення Мохаммеда бен Заїда – фактичного правителя ОАЕ і наслідного принца Абу-Дабі.

Джерела зазначають, що напруженість між Саудівською Аравією та ОАЕ росла з кінця літа, коли Емірати порушили квоти ОПЕК і збільшили видобуток нафти.

Тепер ситуація ускладнилася на тлі зростання невдоволення розподілом квот – уряд Об'єднаних Арабських Еміратів вважає його несправедливим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками жовтня ціни на нафту еталонних марок упали через зростання кількості нових заражень коронавірусом у світі. Brent опустилася до $42,23 за барель, а WTI – до $39,98 за барель.