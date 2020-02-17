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17 лютого • оновлено в 10:13
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Світова нафта обвалилася у ціні через епідемію коронавірусу

1.3т
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Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 17 лютого, упали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 57,23 долара за барель, що на 0,2% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,1% – до 52,12 долара за барель.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

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При цьому ціна російської нафти Urals знизилася на 0,1% – до 54,08 долара за барель.

Котирування Urals

Котирування Urals

Maanimo

Вартість сировини знижується на прогнозах, що поширення коронавірусу може спричинити істотне падіння попиту.

Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту в 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 17 лютого, упали в ході азіатських торгів

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 17 лютого, упали в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

  • Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

  • У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

  • Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

  • Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Китай
Теги
Urals WTI Brent
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
На 0,1% цена снизилась - рухнула. Даром рагулям теперь отдавать будут.
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