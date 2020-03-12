У світі впала нафта через радикальне рішення Трампа по ЄС

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 12 березня, впали в ході азіатських торгів після заборони на в'їзд у США для європейців. Зокрема, американський президент Дональд Трамп закрив на 30 днів в'їзд для громадян країн Шенгенської зони через поширення коронавірусу.

Вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 34,28 долара за барель, що на 4,5% нижче за рівень закриття попередньої сесії.

Котирування Brent ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 4,6% – до 31,57 долара за барель.

Котирування WTI ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals обвалилася на 9,4% – до 29,39 долара за барель

Котирування Urals Maanimo

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

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