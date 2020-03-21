Світова криза, яку спровокувала пандемія коронавірусу, завершиться ближче до кінця 2020 року.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав російський економіст Владислав Іноземцев. За його словами, нинішня рецесія, в якій опинилася світова економіка, викликана штучним шляхом, тому після закінчення пандемії, економічні процеси швидко прийдуть в норму.

"Фондові ринки падають, ціни на нафту знижуються, за цим слідує здешевлення всякого роду активів: нерухомості, сировини, падають ціни на золото. Всі найбільші економіки будуть в рецесії. Але вона не буде такою довгою і проблематичною, як зазвичай в рамках циклічної кризи. Ця рецесія штучна. Думаю, що до кінця року економіка відновиться повністю", – запевнив економіст.

Світова криза

За його словами, при цьому спадщина першої половини 2020 року буде сильно впливати на показники 2021-го року.

"Держави вводять обмеження, в тому числі і в переміщеннях через кордони, відмовляються від різних конференцій, заходів, зустрічей, офіси переводять на дистанційну роботу. Все це дуже сильно впливає. Поки що уряди можуть врятувати всю цю ситуацію через величезний вплив грошей. Американці як раз намагаються це робити і якби проблеми закінчилося через пару тижнів, то світова економіка пройшла б через це не сильно і помітивши", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського опозиціонера Гаррі Каспарова, світова криза, викликана пандемією коронавірусу, буде розвиватися, і в найближчі місяці ситуація погіршиться.

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