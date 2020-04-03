Світова економіка впаде, якщо Захід не заллє все грошима – Іноземцев

Якщо західні країни, в тому числі і США, не викладуть величезні суми на свій ж порятунок від світової кризи, економіка може впасти.
Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав російський економіст Владислав Іноземцев. За його словами, грошей і ресурсів у Заходу досить, щоб покрити економічні збитки і швидко повернутися до нормального життя.
"Ця криза якраз той випадок, коли досить легко все зам'яти. Передумов ж не було: в лютому економіка США створила більше робочих місць, ніж за будь-який місяць за останні 40 років. Безробіття було найнижчим з 1969 року. Нічого не віщувало біди. Тому якщо в найближчий місяць держави стануть закачувати у свої економіки гроші, повернути все на колишні рейки буде досить легко. Якщо вони не будуть цього робити, наступить колапс", – запевнив Іноземцев.
Світова криза
На його думку, в іншому випадку люди зрозуміють, що грошей немає, їх ніхто не підтримує, фондовий ринок падає, пенсійні накопичення зникають – це означає, що слід заощаджувати по максимуму.
"Ось тоді настане реальний крах через різке падіння попиту. На Заході це розуміють і будуть давати дуже багато грошей. Американці виділили на своє спасіння $2,2 трлн, мають намір видати людям по $1200, навіть якщо вони просто сидять вдома і не працюють. Той же Boeing зараз запросив $60 млрд підтримки. У житті б йому ніхто не дав цих грошей через недавні проблем по випуску Boeing 737max, а тут – будь ласка! Подібних випадків буде багато", – підкреслив економіст.
Повний текст інтерв'ю з Владиславом Іноземцевим читайте на OBOZREVATEL завтра, 4 квітня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст Владислав Іноземцев заявив, що світова криза, яку спровокувала пандемія коронавірусу, завершиться ближче до кінця 2020 року.
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