Світлична претендує на посаду в РНБО: опублікована декларація

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична претендує на посаду заступниці секретаря Ради нацбезпеки й оборони України.

Відповідна інформація вказана у поданій чиновницею декларації, що була опублікована в реєстрі на офіційному сайті Національного агентства із запобігання корупції.

6 вересня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт рішення президента України щодо повторного призначення на посаду голови ХОДА Світличної.

Однак відповідний указ Володимир Зеленський поки не підписав.

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична претендує на посаду заступниці секретаря Ради нацбезпеки і оборони України

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична претендує на посаду заступниці секретаря Ради нацбезпеки і оборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Напередодні народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кучер подав електронну декларацію як кандидат на пост глави Харківської ОДА.

Нардеп зазначив, що разом із дружиною має квартиру площею 62,9 кв. м. Також у його власності дві квартири – 68,6 кв. м. (придбана у червні 2018 року за 612 тис. грн) і 61,9 кв. м. (придбана у вересні 2018 року за 653 тис. грн).

Також нардеп володіє земельною ділянкою площею 6,25 га.

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