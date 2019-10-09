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9 жовтня • оновлено в 18:38
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Світлична претендує на посаду в РНБО: опублікована декларація

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Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична претендує на посаду заступниці секретаря Ради нацбезпеки й оборони України.

Відповідна інформація вказана у поданій чиновницею декларації, що була опублікована в реєстрі на офіційному сайті Національного агентства із запобігання корупції.

6 вересня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт рішення президента України щодо повторного призначення на посаду голови ХОДА Світличної.

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Однак відповідний указ Володимир Зеленський поки не підписав.

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична претендує на посаду заступниці секретаря Ради нацбезпеки і оборони України

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична претендує на посаду заступниці секретаря Ради нацбезпеки і оборони України

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична претендує на посаду заступниці секретаря Ради нацбезпеки і оборони України

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична претендує на посаду заступниці секретаря Ради нацбезпеки і оборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Напередодні народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кучер подав електронну декларацію як кандидат на пост глави Харківської ОДА.

  • Нардеп зазначив, що разом із дружиною має квартиру площею 62,9 кв. м. Також у його власності дві квартири – 68,6 кв. м. (придбана у червні 2018 року за 612 тис. грн) і 61,9 кв. м. (придбана у вересні 2018 року за 653 тис. грн).

  • Також нардеп володіє земельною ділянкою площею 6,25 га.

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Особа
Юлія Світлична
Місце
Україна
Тег
РНБО
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