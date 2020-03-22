Світ накриває вбивча економічна криза через карантин: Італія призупинила всі потужності

Карантин через коронавірус COVID-19, оголошений урядами США і країн Європи, може спровокувати економічний колапс.

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Як пише The Wall Street Journal, якщо карантин затягнеться довше, ніж на один-два тижні, то десятки мільйонів американців втратять свої робочі місця, оскільки торгівля і виробництво просто припиняться.

Багато великих компаній можуть витримати лише кілька тижнів без доходу, але це не відноситься до мільйонів малих і середніх бізнесів.

Тим часом, в Італії вже зупинили виробництво всього, крім необхідних товарів.

"Ми оголошуємо про новий крок. Ми припинимо всю виробничу діяльність на національній території, яка не є необхідною і ключовою", – заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте в ході виступу на телебаченні.

Нові обмеження не стосуються роботи продуктових магазинів, поштових відділень, банків і аптек.

За словами Конте, карантин не така велика жертва в порівнянні з тим, що роблять лікарі для боротьби з коронавірусом.

Італійський прем'єр підкреслив, що пандемія COVID-19 стала для країни найважчим випробуванням з часів Другої світової війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в італійській провінції П'яченца, яка найбільше постраждала через спалах коронавірусу, переповнилися крематорії. В один з місцевих крематоріїв доставляють в середньому 25 трун в день при тому, що там можуть прийняти максимум 12.

Також в мережі з'явилися моторошні кадри з охопленої епідемією коронавірусу Італії.

Нагадаємо, станом на ранок 21 березня число смертей від коронавірусу в Італії досягло 4032 осіб. Однак до вечора країна побила новий антирекорд – померли 4825 пацієнтів.

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