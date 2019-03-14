Свинина в Україні дорожче, ніж у Європі: експерт сказав чому

В Україні ціна на свинину вища, ніж у Європі через занадто високу собівартість вирощування свиней. У такій ситуації більшість фермерів не можуть багато заробляти.

Про це у своєму блозі написав генеральний директор ТОВ "Центр підвищення ефективності в тваринництві" Микола Бабенко, повідомляє Delo.ua.

"1-1,1 євро за 1 кг живої ваги в Європі проти 1,4-1,6 євро в Україні. Різниця в 40-60% може в найближчі роки призвести до втрати ринкових позицій 2/3 промислових свинокомплексів", – написав Бабенко.

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За його словами, для зменшення собівартості вирощування свиней потрібно зробити кілька кроків. Зокрема, знизити витрати на корми.

"Зараз в Україні витрати корму на 1 кг живої ваги становлять 30-35 грн, для порівняння у фермера в ЄС ця сума досягає 20 грн. Як їх зменшити? По-перше, купувати або самостійно виробляти комбікорми за науково обгрунтованими рецептами, збалансовані з точки зору наявності білків та інших корисних компонентів. В Україні ж часто діють або за принципом "що дешевше", або "хто дасть більший відкат технологу", – зазначив Бабенко.

Експерт додав, що здешевити собівартість вирощування свиней можна шляхом переходу на альтернативні інгредієнти кормів.

"Мова йде про спиртову барду (відходи від виробництва спирту, рідкий корм. – Ред.) і сою поглибленої гідротермічної обробки, яка дає набагато більше енергії поголів'ю, ніж звичайний "сухий" комбікорм", – пояснив він.

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Нагадаємо, експорт свинини в січні-лютому 2019 року скоротився в 3,2 рази – до 114 тонн. Цієї продукції було поставлено на $230 тисяч, що в 3,7 разів нижче показника за аналогічний період минулого року. Низка фахівців пов'язують таку динаміку, зокрема, і з епідемією африканської чуми свиней (АЧС), яка триває в Україні вже близько 5 років. Хвороба призводить до знищення десятків тисяч голів свиней на рік і завдає колосальної матеріальної шкоди фермерам.

При цьому імпорт свинини в Україну за цей період виріс у 4,4 рази – до 4,4 тисяч тонн, що в грошовому вираженні склало $8 млн, що в п'ять разів більше, ніж у січні-лютому 2018 року. Причому ця динаміка зберігається з минулого року.

Варто відзначити, що Україна увійшла в 2019 рік з найнижчим поголів'ям свиней і великої рогатої худоби за всі роки незалежності.

Водночас час асоціація "Свинарі України" прогнозує невелике збільшення виробництва свинини і продуктів з неї вже в цьому році, повідомляє прес-служба асоціації.

Очікується, що в 2019 році виробництво м'ясопродуктів складе 750 тис. тонн. Для прикладу, у 2018 році було вироблено 744 тисяч тонн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році українським фермерам спростили податкову тяганину. Селяни, зареєстровані як фізичні особи-підприємці, які створили сімейні фермерські господарства, тепер зможуть працювати за спрощеною системою оподаткування та ставкою єдиного податку, встановленою для четвертої групи.

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