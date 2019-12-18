Україні загрожує зупинка транзиту газу з Росії: як це вплине на ціни

Національний банк повідомив, що через зменшення обсягів транзиту російського газу Україна втратить 0,6% ВВП у 2020 році та 0,9% ВВП – у 2021 році. Також це призведе до зростання ціни на газ для населення.

"Росія, ймовірно, не зможе повністю відмовитися від транзиту газу територією України у 2020-2021 роках. Тому базовий сценарій передбачає, що транзит газу знизиться з близько 90 млрд кубометрів у 2019 році до 50 млрд кубометрів у 2020 році та до 30 млрд кубометрів у 2021 році", – зазначили в НБУ, передає hromadske.

Регулятор наголосив, що через проблеми з транзитом газу можуть виникнути негаразди із функціонуванням газотранспортної системи України.

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"Суттєвим ризиком за такого сценарію буде нерівномірний розподіл транзиту газу протягом року – практично річний обсяг транзиту може припадати на один-два місяці за рік, що суттєво ускладнить підтримку функціонування газотранспортної системи", – повідомили представники регулятора.

Зменшення обсягів транзиту також призведе до зростання ціни на газ для населення та промислових виробників.

"Фінансове навантаження з її підтримки практично повністю припаде на внутрішнього споживача, що призведе до подорожчання послуг з постачання газу для промислових та побутових споживачів", – резюмували у НБУ.

Через зменшення обсягів транзиту російського газу Україна втратить 0,6% ВВП у 2020 році та 0,9% ВВП – у 2021 році

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