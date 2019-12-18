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18 грудня • оновлено в 11:53
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Україні загрожує зупинка транзиту газу з Росії: як це вплине на ціни

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Національний банк повідомив, що через зменшення обсягів транзиту російського газу Україна втратить 0,6% ВВП у 2020 році та 0,9% ВВП – у 2021 році. Також це призведе до зростання ціни на газ для населення.

"Росія, ймовірно, не зможе повністю відмовитися від транзиту газу територією України у 2020-2021 роках. Тому базовий сценарій передбачає, що транзит газу знизиться з близько 90 млрд кубометрів у 2019 році до 50 млрд кубометрів у 2020 році та до 30 млрд кубометрів у 2021 році", – зазначили в НБУ, передає hromadske.

Регулятор наголосив, що через проблеми з транзитом газу можуть виникнути негаразди із функціонуванням газотранспортної системи України.

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"Суттєвим ризиком за такого сценарію буде нерівномірний розподіл транзиту газу протягом року – практично річний обсяг транзиту може припадати на один-два місяці за рік, що суттєво ускладнить підтримку функціонування газотранспортної системи", – повідомили представники регулятора.

Зменшення обсягів транзиту також призведе до зростання ціни на газ для населення та промислових виробників.

"Фінансове навантаження з її підтримки практично повністю припаде на внутрішнього споживача, що призведе до подорожчання послуг з постачання газу для промислових та побутових споживачів", – резюмували у НБУ.

Через зменшення обсягів транзиту російського газу Україна втратить 0,6% ВВП у 2020 році та 0,9% ВВП – у 2021 році

Через зменшення обсягів транзиту російського газу Україна втратить 0,6% ВВП у 2020 році та 0,9% ВВП – у 2021 році

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

  • Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Теги
ВВП газ транзит газу
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Подлость ахрессора не знает границ. Так бы Сталин обратился к Гитлеру в 44 о поставках горючки для танков.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Ниче, ЦэЕвропа богатая, 'заграница нам поможет","весь мир с нами", а заодно "остаточне прощевай". Тока на ентот раз - действительно - остаточне...
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Хо Хол
Хо Хол
а цена-то почему вырастет? газ же словацкий покупаем. хранилища заполнены.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хо Хол, Только газ в тех хранилищах Украине не принадлежит)
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