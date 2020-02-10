"Суттєва дірка у фінансах": Bloomberg попередив про загрозу для економіки України

Американське видання Bloomberg опублікувало статтю про реструктуризацію для інвесторів, яка була проведена Україною в 2015 році. За версією авторів, вона може зробити "суттєву дірку в фінансах України".

Про це у Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, назвавши таку реструктуризацію "супервигідною".

"Про це вже писав неодноразово, але в Україні все таки є один вихід як заплатити власникам ВВП-варантів мінімальні суми", – зазначив він.

Bloomberg попередив про "суттєву дірку в фінансах України" Новини Ізраїлю

За словами економіста, наразі ці цінні папери на деяких біржах досягли історичного максимуму – більш ніж 104% від номінальної вартості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст повідомив невтішні дані про держбюджет України. Показник виконання плану став одним із найгірших за всю історію незалежності України.

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