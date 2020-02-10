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11 лютого • оновлено в 03:36
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"Суттєва дірка у фінансах": Bloomberg попередив про загрозу для економіки України

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Американське видання Bloomberg опублікувало статтю про реструктуризацію для інвесторів, яка була проведена Україною в 2015 році. За версією авторів, вона може зробити "суттєву дірку в фінансах України".

Про це у Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, назвавши таку реструктуризацію "супервигідною".

"Про це вже писав неодноразово, але в Україні все таки є один вихід як заплатити власникам ВВП-варантів мінімальні суми", – зазначив він.

Bloomberg попередив про "суттєву дірку в фінансах України"

Bloomberg попередив про "суттєву дірку в фінансах України"

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За словами економіста, наразі ці цінні папери на деяких біржах досягли історичного максимуму – більш ніж 104% від номінальної вартості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст повідомив невтішні дані про держбюджет України. Показник виконання плану став одним із найгірших за всю історію незалежності України.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Володимир Компанієць
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
до чего Путин страну довел, при Порошенко такого не было!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
та какая дыра,в э ой дыре всего навалом,
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А что, В Украине ещё есть экономика?
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