Суми злетять: в Україні рахуватимуть тарифи по-новому

В Україні тарифи на електроенергію зростуть у кілька разів, а формулу розрахунку ціни змінять. Відповідні нововведення вже прописані в чинному законі і набудуть чинності з липня 2019 року. Зміни у правилах, які зокрема передбачають скасування принципу "Роттердам+", вже прийняла профільна комісія.

OBOZREVATEL з'ясував, як і для кого змінюють правила на ринку електроенергії.

Ринок, до якого готові не всі

Українці купують "струм" за ціною 0,9 грн за перші 100 кВт/год і 1,68 грн за кожен наступний. Ці цінники затвердили ще кілька років тому. З того часу змінилася ситуація з вугіллям, виросли зарплати. Як розповіла OBOZREVATEL глава Національної комісії у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко, наразі електроенергія має коштувати 1,85 грн за кВт/год. Таким є рівень собівартості.

Звичайні українці платять менше, а різницю покривають за рахунок бізнесу. Промисловість купує "струм" не за економічно обґрунтованим тарифом, а за принципом "заплати за себе і населення". Це призводить до того, що ціни на електроенергію для бізнесу одні з найвищих у Європі. За таких умов конкурувати на рівних з колегами в країнах найближчого зарубіжжя вкрай складно. У них собівартість виробництва товару буде нижчою, відповідно, вони можуть запропонувати за такий самий товар нижчі ціни.

Менше ніж за рік ситуація кардинально зміниться. Нацкомісія більше не буде перераховувати тарифи і своїм рішенням встановлювати ціни. Регулювати вартість "струму" буде ринок. І профільні експерти, і самі чиновники погоджуються: це призведе до значного і різкого подорожчання електроенергії для простих українців.

"Дійсно є необхідність перегляду тарифу. Є дотації за побутових споживачів. Можливо, необхідно все ж поступово приводити тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Можливо, перший етап доведеться зробити нам ще в умовах "старого" ринку (до 1 липня 2019)", - розповіла Кривенко.

Наприклад, якби ринкові правила повноцінно запустили б з 1 вересня цього року, то сім'ї з трьох осіб з типовим споживанням довелося б заплатити за місяць 240,5 грн замість 140,4 грн.

Найімовірніше, така реформа вже після виборів боляче вдарить по гаманцях українців. Джерела у НКРЕКП зазначають: наразі політичної волі для підвищення тарифів немає, а ось із 1 липня 2019-го подітися буде нікуди. Або комісія порушить закон, або відпустить тарифи у "вільне плавання".

У той же час експерти Інституту енергетичних стратегій підрахували: для населення ціна електроенергії може зрости втричі. "Ринок сформує об'єктивні ринкові ціни на електроенергію, і вони на першому етапі будуть вищими за чинні, розраховані за формулою "Роттердам+", - сказав співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Формула "Роттердам+" (прив'язка вартості вугілля до імпортних цін + транспортування) для населення фактично не діє, тарифи вже довгий час не перераховують. У ситуації вільного ринку це неможливо. Постачальники продаватимуть "струм" за тими цінами, які можуть забезпечити їхню прибуткову роботу. Варто зазначити, що принцип "Роттердам+" підтримують далеко не всі. Ряд політиків і профільних експертів впевнений: продавати українське вугілля низької якості за тими самими цінами, що і якісне вугілля в Роттердамі ще й з урахуванням транспортування не можна.

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І в НКРЕКП, і в "Укренерго" зазначають: головна перевага нових правил - конкуренція - в майбутньому змусить у боротьбі за покупців знижувати ціни. Якщо зараз вибору у простих українців немає, вже у наступному році купувати "струм" можна буде у різних постачальників.

Якщо ціни підскочать, втрутиться уряд

Співрозмовники OBOZREVATEL у Кабінеті міністрів припускають: якщо доведеться, уряд видасть спеціальну постанову і зобов'яже ряд постачальників стримувати ціни для населенія. Зараз за таким принципом формують тарифи на газ. Кабмін публікує спеціальні зобов'язання, а "Нафтогаз" має їх виконувати.

Щоправда, поки це всього лише теорія. Все залежатиме від того, наскільки істотним виявиться подорожчання. "Поки рішення обговорюється. Можливо, субсидій буде досить, щоб захистити тих, хто не зможе платити. Головна проблема - якщо зобов'язати постачальників стримувати ціни, треба знайти компенсатор цих витрат. Тобто не можна просто сказати: продавайте за ціною нижче собівартості. Треба якось компенсувати цю різницю ", - пояснює співрозмовник.

У НКРЕКП, від яких і залежить остаточне рішення, також припускають, що ціни для населення продовжать утримувати за допомогою спецзабов'язань. Однак цілком можливо, що покривати подорожчання вони будуть частково. Наприклад, лише соціальний обсяг споживання.

Так чи інакше, українцям вже зараз варто замислитися про раціональне використання енергоресурсів. За оцінками енергоаудиторів, типова сім'я може без особливих зусиль витрачати приблизно на 30% менше струму. Детальніше про те, як ефективно використовувати комунальні ресурси, читайте незабаром на OBOZREVATEL .