Судно-будівельник "Північного потоку-2" повернеться до Росії

Здатне добудувати "Північний потік-2" судно-трубоукладач "Академік Черський" знову кардинально змінило плани – тепер воно повертається в далекосхідний порт Находка, звідки вийшло взимку.

Про те, що корабель прямує саме у Находку, свідчать дані на порталі Myshiptracking від 26 квітня.

Цікаво, що після Єгипту "Академік Черський" в якості фінального пункту призначення вказував шотландський порт Абердін. А сьогодні судно змінило пункт прибуття, вказавши Находку. Туди воно має прибути 1 липня.

Відзначимо, що зараз корабель проходить Ла-Манш. Тобто після оголошення про зміни курсу на Єгипет тиждень тому (тоді судно знаходилося біля Канарських островів) воно продовжило рух до місця будівництва газопроводу в Балтійському морі, а не повернулося у Середземне море.

Не виключено, що постійні зміни маршруту – це "заплутування слідів" з незрозумілої поки метою.

Судно "Академік Черський" змінило маршрут Газпром флот

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня судно "Академік Черський", за допомогою якого Росія збирається добудувати в обхід України газопровід "Північний потік-2", почало давати суперечливі відомості щодо свого маршруту.