Захотіли житло в Києві 35 із 38 суддів: ВАКС видали 65 млн грн на квартири

Суддям Вищого антикорупційного суду України куплять службові квартири, на які виділили 65,5 млн гривень.

Про це з посиланням на рішення зборів суддів ВАКС і Апеляційної палати ВАКС від 8 жовтня пише "Судово-юридична газета".

Відзначається, що потребу в житлі мають 35 із 38 суддів. Так, 45379 млн грн піде на покупку службових квартир для суддів першої інстанції Антикорупційного суду, а ще 20 077,600 грн – на житло для суддів АП ВАКС.

ВАКС видали 65 млн грн на квартири для суддів

Максимально можлива ціна, за якою можна буде придбати квартири, становить 2,5 млн грн за одну.

У ВАКС повідомили, що кошти на закупівлю житлової площі були виділені з бюджету раніше за статтею "Капітальне будівництво (придбання) житла".

Суддям для того, щоб отримати житло, достатньо буде подати голові відповідну заяву. Проживати в службових квартирах можуть не тільки судді, а й члени їхніх сімей. При цьому житло надається в користування в Києві та передмістях.

Суддям ВАКС куплять квартири в Києві krilyatv.ru

Якщо суддя придбає власну житлоплощу, протягом 10 днів він зобов'язаний попередити про це житлово-побутову комісію суду. Після припинення роботи в ВАКС суддя повинен виселитися зі службової квартири. Не можуть бути виселені тільки особи, які пропрацювали в суді більше десяти років.

Крім того, службове житло суддів за законом підлягає цілодобовій охороні (за наявності відповідної заяви судді).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в ВАКС запланували зарплатний фонд у розмірі 4 млн грн. Їх повинні розділити на 130 співробітників.

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