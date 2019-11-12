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12 листопада • оновлено в 18:53
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Захотіли житло в Києві 35 із 38 суддів: ВАКС видали 65 млн грн на квартири

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Суддям Вищого антикорупційного суду України куплять службові квартири, на які виділили 65,5 млн гривень.

Про це з посиланням на рішення зборів суддів ВАКС і Апеляційної палати ВАКС від 8 жовтня пише "Судово-юридична газета".

Відзначається, що потребу в житлі мають 35 із 38 суддів. Так, 45379 млн грн піде на покупку службових квартир для суддів першої інстанції Антикорупційного суду, а ще 20 077,600 грн – на житло для суддів АП ВАКС.

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ВАКС видали 65 млн грн на квартири для суддів

ВАКС видали 65 млн грн на квартири для суддів

Максимально можлива ціна, за якою можна буде придбати квартири, становить 2,5 млн грн за одну.

У ВАКС повідомили, що кошти на закупівлю житлової площі були виділені з бюджету раніше за статтею "Капітальне будівництво (придбання) житла".

Суддям для того, щоб отримати житло, достатньо буде подати голові відповідну заяву. Проживати в службових квартирах можуть не тільки судді, а й члени їхніх сімей. При цьому житло надається в користування в Києві та передмістях.

Суддям ВАКС куплять квартири в Києві

Суддям ВАКС куплять квартири в Києві

krilyatv.ru

Якщо суддя придбає власну житлоплощу, протягом 10 днів він зобов'язаний попередити про це житлово-побутову комісію суду. Після припинення роботи в ВАКС суддя повинен виселитися зі службової квартири. Не можуть бути виселені тільки особи, які пропрацювали в суді більше десяти років.

Крім того, службове житло суддів за законом підлягає цілодобовій охороні (за наявності відповідної заяви судді).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в ВАКС запланували зарплатний фонд у розмірі 4 млн грн. Їх повинні розділити на 130 співробітників.

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Місце
Україна
Тег
Вищий антикорупційний суд
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Гоша Злой
Гоша Злой
шоб я так жил
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