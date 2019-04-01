Суд заарештував нові активи Коломойського: повний список

У Києві Печерський районний суд заарештував активи компанії, які пов'язані з групою "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.

Арешт наклали за клопотанням Генеральної прокуратури, передає Finbalance.

Рішення суд прийняв 22 березня в рамках кримінального провадження №42014000000001261 про можливе виведення 19 млрд грн рефінансування, залученого "ПриватБанком" у Нацбанку України до націоналізації. В матеріалах справи сказано, ці активи були передані НБУ в іпотеку/заставу в якості забезпечення боргів "ПриватБанку" по рефінансуванню.

Йдеться про такі компанії та їх арештоване майно:

ТОВ "Скорзонера" (11 земельних ділянок за адресою: Івано-Франківська область, Яремче, с. Поляниця; паркінг площею 29 799,9 кв.м, за адресою: Івано-Франківська область, Яремче, с. Поляниця, участок Щівка, будинок 3/2);

ТОВ "Арт-Лаб Груп" (земельну ділянку за адресою: Івано-Франківська область, Яремче, Поляниця);

ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" (магазин площею 39,8 кв. М за адресою Івано-Франківська область, Яремче, с. Поляниця);

ТОВ "Гаджібей" (8 земельних ділянок за адресою Одеська область, Овідіопольський район, Дальницький сільрада, масив "Золотий берег");

ТОВ "Пріватофіс" (144 приміщення, будівлі в Криму, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Запорізькій, Львівській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях );

ТОВ "Істейт-Сервіс" (3 приміщення у Волинській області);

ТОВ "Спектрум-Енерго" (3 приміщення в Донецькій, Харківській, Хмельницькій областях);

ТОВ "Перспектива-Інвестмент" (23 квартири, приміщення в м Дніпро);

ПАТ "Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат" (2 тепловоза);

ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" (69 платформ, тепловозів, електровозів, цистерн).

Ігор Коломойський УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсацію за націоналізацію ПриватБанку. При цьому він спростовує інформацію про виведення з фінустанови 5,5 млрд доларів.

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