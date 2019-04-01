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Суд заарештував нові активи Коломойського: повний список

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У Києві Печерський районний суд заарештував активи компанії, які пов'язані з групою "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.

Арешт наклали за клопотанням Генеральної прокуратури, передає Finbalance.

Рішення суд прийняв 22 березня в рамках кримінального провадження №42014000000001261 про можливе виведення 19 млрд грн рефінансування, залученого "ПриватБанком" у Нацбанку України до націоналізації. В матеріалах справи сказано, ці активи були передані НБУ в іпотеку/заставу в якості забезпечення боргів "ПриватБанку" по рефінансуванню.

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Йдеться про такі компанії та їх арештоване майно:

  • ТОВ "Скорзонера" (11 земельних ділянок за адресою: Івано-Франківська область, Яремче, с. Поляниця; паркінг площею 29 799,9 кв.м, за адресою: Івано-Франківська область, Яремче, с. Поляниця, участок Щівка, будинок 3/2);

  • ТОВ "Арт-Лаб Груп" (земельну ділянку за адресою: Івано-Франківська область, Яремче, Поляниця);

  • ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" (магазин площею 39,8 кв. М за адресою Івано-Франківська область, Яремче, с. Поляниця);

  • ТОВ "Гаджібей" (8 земельних ділянок за адресою Одеська область, Овідіопольський район, Дальницький сільрада, масив "Золотий берег");

  • ТОВ "Пріватофіс" (144 приміщення, будівлі в Криму, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Запорізькій, Львівській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях );

  • ТОВ "Істейт-Сервіс" (3 приміщення у Волинській області);

  • ТОВ "Спектрум-Енерго" (3 приміщення в Донецькій, Харківській, Хмельницькій областях);

  • ТОВ "Перспектива-Інвестмент" (23 квартири, приміщення в м Дніпро);

  • ПАТ "Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат" (2 тепловоза);

  • ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" (69 платформ, тепловозів, електровозів, цистерн).

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсацію за націоналізацію ПриватБанку. При цьому він спростовує інформацію про виведення з фінустанови 5,5 млрд доларів.

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
ГПУНБУПечерський судПриватБанк
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