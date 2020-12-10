Націоналізацію ПриватБанку можуть скасувати: позов колишній власників повернули до суду
Позов ексвласників Приватбанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій банку відновили в суді. Фінальне рішення у справі може скасувати націоналізацію установи, яка коштувала державі 198 млрд гривень.
Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду скасувала вердикт Господарського суду Києва, яким справа була припинена, передає "Дзеркало тижня".
Коломойський і його офшорна компанія Triantal Investments Ltd вимагають скасування націоналізації ПриватБанку і повернення їхніх часток в акціонерному капіталі банку – 41,6% і 16,5%.
"Справа розглядалася в Господарському суді Києва, практично дійшла до завершення і була призупинена до закінчення судового розгляду про правомірність націоналізації в апеляційному суді. Протягом року цей позов розглядався, але завдяки рішенню Північного апеляційного незабаром до нього повернуться. З огляду на те, що минулого разу розгляд справи практично завершився, то для ухвалення остаточного рішення вистачить і одного засідання", – пояснюється у статті.
У ПриватБанку вже відреагували на резонансне рішення суду. У фінустанові заявили, що, незважаючи на порушення термінів подачі апеляції одним із відповідачів і "антиколомойський" закон, справу таки відновили.
Як повідомлялося, госпсуд Києва 16 жовтня призупинив розгляд позову ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій до вирішення справи щодо апеляції.
Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року, з врахуванням пропозиції НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про його націоналізацію. У фінустанову одразу влили понад 155 млрд грн, пізніше сума збільшилася.
Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію незаконною, а ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., що, ймовірно, належать їм.
У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку.
Перша заступниця голови НБУ, коментуючи рішення суду, заявила, повернення ПриватБанку колишнім власникам неможливе.
Міністерство фінансів України також не погодилося з рішенням суду першої інстанції і подало апеляційну скаргу.
П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що скасування націоналізації ПриватБанку загрожує Україні дефолтом. Він звернувся до українців з попередженням.
У Шостому апеляційному суді Києва відклали вирішальне засідання у справі про націоналізацію ПриватБанку. Воно повинно було відбутися 19 грудня. Потім засідання суду за позовом неодноразово переносилося, а клопотання відповідачів про відвід судді відхилялися.