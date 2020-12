Націоналізацію ПриватБанку можуть скасувати: позов колишній власників повернули до суду

Позов ексвласників Приватбанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій банку відновили в суді. Фінальне рішення у справі може скасувати націоналізацію установи, яка коштувала державі 198 млрд гривень.

Колегія суддів Північного апеляційного господарського суду скасувала вердикт Господарського суду Києва, яким справа була припинена, передає "Дзеркало тижня".

Коломойський і його офшорна компанія Triantal Investments Ltd вимагають скасування націоналізації ПриватБанку і повернення їхніх часток в акціонерному капіталі банку – 41,6% і 16,5%.

"Справа розглядалася в Господарському суді Києва, практично дійшла до завершення і була призупинена до закінчення судового розгляду про правомірність націоналізації в апеляційному суді. Протягом року цей позов розглядався, але завдяки рішенню Північного апеляційного незабаром до нього повернуться. З огляду на те, що минулого разу розгляд справи практично завершився, то для ухвалення остаточного рішення вистачить і одного засідання", – пояснюється у статті.

У ПриватБанку вже відреагували на резонансне рішення суду. У фінустанові заявили, що, незважаючи на порушення термінів подачі апеляції одним із відповідачів і "антиколомойський" закон, справу таки відновили.

Як повідомлялося, госпсуд Києва 16 жовтня призупинив розгляд позову ексвласників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій до вирішення справи щодо апеляції.

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року, з врахуванням пропозиції НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про його націоналізацію. У фінустанову одразу влили понад 155 млрд грн, пізніше сума збільшилася.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію незаконною, а ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., що, ймовірно, належать їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

