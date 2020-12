Скасування націоналізації ПриватБанку: справу повернули до суду

Позов екс-власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій банку відновили в суді. Рішення судів може скасувати націоналізацію установи, яка коштувала державі 198 млрд гривень.

Таке рішення ухвалила колегія суддів Північного апеляційного господарського суду. Вона скасувала рішення Господарського суду Києва, яким справа була припинена в судах, передає "Дзеркало тижня".

Коломойський і його офшорна компанія Triantal Investments Ltd вимагають скасування націоналізації ПриватБанку і повернення їх часток в акціонерному капіталі банку – 41,6% і 16,5%.

"Справа розглядалася у Господарському суді Києва, практично дійшла до завершення і була призупинена до закінчення судового розгляду про правомірність націоналізації в апеляційному суді. Протягом року цей позов розглядався, але завдяки рішенню Північного апеляційного, незабаром до нього повернуться. З огляду на, що в минулий раз розгляд справи практично завершився, то для ухвалення остаточного рішення вистачить і одного засідання", – пояснюється у статті.

У ПриватБанку вже відреагували на резонансне рішення суду. У фінустанові заявили, що не зважаючи на порушення термінів подачі апеляції одним з відповідачем і "антиколомойський" закон справу таки відновили.

Як повідомлялося, госпсуд Києва 16 жовтня призупинив розгляд позову екс-власників ПриватБанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій до вирішення справи по апеляції.

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року, з врахуванням пропозиції НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, пухвалив рішення про його націоналізацію. У фінустанову одразу влили понад 155 млрд грн, пізніше сума збільшилася.

Ексвласники банку вважають проведену націоналізацію незаконною, а ПриватБанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., що ймовірно належать їм.

В цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

