Суд у Польщі відмовився відпустити Новака під заставу

Ярослав Маркін Економіка 17:01, 11.08.2020 Оновлено: 17:21, 11.08.2020

Суд у Польщі відмовився відпустити ексголову "Укравтодору" Славоміра Новака під заставу.

Його адвокати просили про зміну для нього запобіжного заходу, у вівторок, 11 серпня, повідомив польський телеканал TVN24. Рішення було ухвалено Варшавським окружним судом у ході закритого засідання.

"Суд підтримав рішення районного суду і погодився з його доводами. Наразі наш клієнт перебуває під вартою", – заявив захисник Новака Антоні Каня-Сенявський.

За його словами, суд аргументував це, в тому числі, побоюванням шахрайства і суворим покаранням, яке може очікувати Новака.

Адвокат додав, що з проханням про видачу екс-чиновника на поруки до суду звернулися 17 осіб, в тому числі "люди зі світу науки, політики і культури".

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Генпрокуратуру и СБУ заинтересовали... мусорные баки! Чудны дела твои, Господи!

Протести в Білорусі вщухли: силовики витіснили людей на околиці Мінська. Фото

Протести в Білорусі: Україна, Литва та Польща звернулися до Лукашенка

Доньці Путіна вкололи вакцину від COVID-19, проти якої виступили вчені

У мережі показали на відео "ляп" партії "Слуга народу" з Тищенком перед виборами мера Києва