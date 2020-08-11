Суд у Польщі відмовився відпустити Новака під заставу

Суд у Польщі відмовився відпустити ексголову "Укравтодору" Славоміра Новака під заставу.

Його адвокати просили про зміну для нього запобіжного заходу, у вівторок, 11 серпня, повідомив польський телеканал TVN24. Рішення було ухвалено Варшавським окружним судом у ході закритого засідання.

"Суд підтримав рішення районного суду і погодився з його доводами. Наразі наш клієнт перебуває під вартою", – заявив захисник Новака Антоні Каня-Сенявський.

За його словами, суд аргументував це, в тому числі, побоюванням шахрайства і суворим покаранням, яке може очікувати Новака.

Адвокат додав, що з проханням про видачу екс-чиновника на поруки до суду звернулися 17 осіб, в тому числі "люди зі світу науки, політики і культури".

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