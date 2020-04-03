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3 квітня • оновлено в 19:29
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Суд стягнув 80 млн застави скандального Микитася в дохід України

1.3т
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Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.

Про це повідомляє УП з посиланням на прессекретаря Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольгу Постолюк.

Відповідне рішення 3 квітня ухвалив Вищий антикорупційний суд.

За даними ЦПК, екснардеп порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом.

Максим Микитась

Максим Микитась

Економічна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.

  • Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

  • Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мості. Це трапилося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.

  • 14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися в процесі розслідування корупційної схеми з нерухомістю, внаслідок якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

  • Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

  • Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася в центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.

  • У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.

  • Рада директорів державного "Укрбуду" в листопаді затвердила на пост президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері та є партнером Микитася.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Максим Микитась
Місце
Україна Київ
Тег
Вищий антикорупційний суд
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