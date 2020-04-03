Суд стягнув 80 млн застави скандального Микитася в дохід України

Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.

Про це повідомляє УП з посиланням на прессекретаря Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольгу Постолюк.

Відповідне рішення 3 квітня ухвалив Вищий антикорупційний суд.

За даними ЦПК, екснардеп порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом.

Максим Микитась Економічна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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