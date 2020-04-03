Суд стягнув 80 млн застави скандального Микитася в дохід України

Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.
Про це повідомляє УП з посиланням на прессекретаря Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольгу Постолюк.
Відповідне рішення 3 квітня ухвалив Вищий антикорупційний суд.
За даними ЦПК, екснардеп порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом.
Максим Микитась
Економічна правда
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мості. Це трапилося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися в процесі розслідування корупційної схеми з нерухомістю, внаслідок якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася в центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.
Рада директорів державного "Укрбуду" в листопаді затвердила на пост президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері та є партнером Микитася.
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