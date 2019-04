Суд першої інстанції скасував націоналізацію ПриватБанку

Окружний адміністративний суд Києва під головуванням судді Павла Вовка визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Зокрема суд ухвалив рішення, яким встановив процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку за участі держави такою, що порушує норми чинного законодавства, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У НБУ вже заявили про наміри оскаржити відповідний вердикт у апеляційному суді.

"Рішення суду не набуло чинності і буде оскаржене Національним банком. Ми продовжимо доводити законність дій та ухвалених рішень регулятора у апеляційній інстанції", — повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту регулятора Віктор Григорчук.

У Національному банку також відзначили, що регулятор запропонує Раді з фінансової стабільності звернутися до Ради національної безпеки і оборони, а також Кабінету міністрів щодо подібних судових практик, що завдають шкоди міжнародному іміджу України.

За словами першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, міжнародні партнери України неодноразово наголошували на тому, що націоналізація ПриватБанку була важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності.

"Рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави приймалося відповідно до норм чинного законодавства та було підтримано РНБО і урядом України з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Законність рішень очевидна, і зворотна процедура в цьому питанні неможлива, адже для цього немає ні правових, ні економічних підстав. Після виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, ПриватБанк повністю перейшов на ринкову бізнес-модель і сьогодні є найприбутковішим українським банком і частиною стабільної і прозорої банківської системи", — зазначила вона.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов в держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора — компанії EY.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов у Високий суд Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно належить їм.

У цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд також зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що 18 квітня в Окружному адмінсуді Києва під головуванням судді Павла Вовка оголосять рішення, згідно з яким націоналізація ПриватБанку буде визнана незаконною.

Водночас екс-власник фінустанови Ігор Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.

