Суд ухвалив нове рішення у "війні" ПриватБанку і Суркісів

Київський апеляційний суд призупинив розгляд апеляції ПриватБанку на рішення Печерського суду, яким банк зобов'язали обслуговувати депозити компаній братів Суркісів на $350 млн.

Про це у пресслужбі ПриватБанку повідомили агентству "Інтерфакс-Україна". Відзначається, що таке рішення пухвалено до завершення перегляду Верховним судом справи по суті.

"Суд за власною ініціативою призупинив розгляд апеляційної скарги до завершення перегляду справи Верховним судом", – повідомили у прес-службі.

Відзначається, що суд відхилив клопотання ПриватБанку про призупинення дії ухвали Печерського райсуду Києва про виплату банком компаніям Суркісів $350 млн.

У чому суть позову Суркісів

Підприємці Григорій та Ігор Суркіси, члени їхніх сімей, а також пов'язані з ними компанії судились із ПриватБанком, у якому до націоналізації зберігалися їхні вклади. Йшлося про депозити на суму $250 млн та відсотки у розмірі $100 млн.

Під час націоналізації ПриватБанку Суркісів рішенням НБУ у 2016 році було визнано інсайдерами ПриватБанку (пов'язаними з ним особами). НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із ПриватБанком.

Кошти з депозитних рахунків Суркісів фактично списали: натомість вони отримали акції додаткової емісії ПриватБанку, які опісля примусово продали за 1 грн державі (у такий спосіб провели націоналізацію).

Ще 2017-го Суркіси пройшли судові інстанції та довели, що вони не є пов'язаними особами в ПриватБанку. Мінфін через суди намагався призупинити дію постанови, яка зобов'язала ПриватБанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський суд Києва 2 вересня ухвалив рішення про примусове стягнення з державного ПриватБанку $350 млн (приблизно 10 млрд грн) на користь братів Суркісів. Тоді ж у Мінфіні заявили, що оскаржать його.

7 вересня у Верховну Раду внесли законопроєкт, який може заблокувати примусове стягнення з ПриватБанку 350 млн доларів на користь компаній Суркісів.

9 вересня Міністерство юстиції України подало скаргу на суддю Печерського районного суду Києва Сергія Вовка до Вищої ради правосуддя. Саме він ухвалив рішення на користь Суркісів.

9 вересня Верховний суд задовольнив клопотання ПриватБанку та зупинив стягнення $347 млн на користь братів Суркісів.

21 жовтня Верховний суд відмовив НБУ в застосуванні "антиколомойського" закону до справи братів Суркісів по ПриватБанку.